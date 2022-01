L’armée en renfort au Stade olympique

L’armée canadienne est arrivée en renfort mercredi au Stade olympique à Montréal pour venir prêter main-forte à la campagne de vaccination.

Au total, 200 militaires ont été déployés dans la région de Montréal pour aider à la fluidité des opérations dans les centres de vaccination.

Québec avait demandé l’aide de l’armée en décembre dernier pour se préparer à la distribution des troisièmes doses.

«On est en renfort, mais on travaille aussi en équipe avec le personnel médical déjà sur place qui travaille depuis des mois», explique le Capitaine Christopher Rabbat des Forces armées canadiennes.

Il poursuit en affirmant qu’une des principales tâches de militaires est l’aide de service.

«Ce que vous voyez ici dans l’agora du stade, ils vont accompagner des gens, des usagers, qui sont à mobilité réduite, à passer au travers du processus, des étapes de vaccination», souligne le Capitaine Rabbat.

«On va aussi être appelé à désinfecter des surfaces lorsque nécessaire», poursuit-il.

Pour le Capitaine Rabbat, le soutien à la vaccination est le rôle des réservistes de l’armée.

«Vous vous souvenez des inondations 2017 et 2019, et des CHSLD, et aujourd’hui la vaccination. Ça peut tomber dans nos mandats, surtout comme réservistes, supporter l’autorité civile», explique-t-il.

«Le gouvernement a demandé de l’aide et on répond à l’appel», lance-t-il.

