Le calendrier de la 3e dose devancé: voici à quel moment vous pourrez prendre rendez-vous

Le ministère de la Santé et des Services sociaux devance les dates d’ouverture de prise de rendez-vous pour la dose de rappel pour chaque groupe d’âge. Les personnes de 50 ans et plus peuvent s’inscrire dès aujourd’hui.

• À lire aussi: [EN DIRECT] Les non-vaccinés refusés à la SAQ et la SQDC dès le 18 janvier

• À lire aussi: COVID-19: Québec compte 203 nouvelles hospitalisations et 26 décès

Voici les nouvelles dates:

45 ans et plus: 7 janvier

40 ans et plus : 10 janvier

35 ans et plus : 12 janvier

25 ans et plus : 14 janvier

18 ans et plus: 17 janvier

L’administration de la dernière dose doit remonter à au moins trois mois.

Écoutez l'entrevue de l'analyste en politiques publiques, Patrick Déry, avec Benoit Dutrizac sur QUB Radio:

Québec a annoncé jeudi en point de presse que le passeport vaccinal sera élargi à la troisième dose lorsque toute la population aura eu l’occasion de la recevoir.

Voici les catégories de Québécois qui peuvent en ce moment se prévaloir de la dose de rappel:

Personnes âgées de 50 ans et plus (3e dose)

Personnes qui ont reçu 2 doses d'AstraZeneca ou de Covishield (3e dose)

Personnes immunodéprimées, dialysées ou avec maladies chroniques âgées de 12 ans et plus (3e dose)

Personnes qui ont une maladie chronique ou un problème de santé augmentant le risque de complications de la COVID-19 (3e dose)

Personnes qui sont enceintes (3e dose)

Proches aidants (3e dose)

Les enfants de 5 à 11 ans (1re dose)

Travailleurs du réseau de la santé et des services sociaux en contact avec les usagers. Les travailleurs d'Héma-Québec et les travailleurs des laboratoires de l'INSPQ. Les ambulanciers et les premiers répondants. Une preuve d'emploi sera demandée sur place

Travailleurs des services éducatifs à la petite enfance reconnus. Une preuve d'emploi sera demandée sur place (3e dose)

Les personnes habitant dans les régions éloignées identifiées

À VOIR AUSSI...