Le soccer souffre aussi

Vous avez eu l’impression de vivre le jour de la marmotte quand le premier ministre François Legault a annoncé un nouveau train de mesures le 30 décembre dernier ? Mathieu Chamberland aussi.

Le directeur général de Soccer Québec a été frappé, un peu comme tout le monde, par cette nouvelle mise à l’arrêt partielle.

On le sait, lors de cette annonce, on a appris que les sports collectifs intérieurs n’étaient plus permis jusqu’à nouvel ordre.

« On revit un peu ce qu’on avait déjà vécu, déplore-t-il. On ne s’attendait pas à ça », reconnaît-il lors d’un entretien téléphonique.

« Ça affecte toutes les activités de soccer intérieur, de futsal et du RSEQ (sport étudiant). Les ligues collégiales et universitaires intérieures sont aussi affectées. »

Très affectés

Si la décision perturbe évidemment l’entièreté des joueurs et joueuses de hockey québécois et québécoises, elle a un impact un peu moindre sur les quelque 160 000 membres de la fédération.

Mais Chamberland estime que ce sont environ 60 000 joueurs et joueuses de sa fédération qui ont vu leur pratique sportive mise sur pause, ce qui est loin d’être négligeable.

« C’est plate pour les jeunes parce qu’on a tellement parlé de santé physique et de santé mentale dans les dernières années. Ce qu’on peut constater, c’est que pour plusieurs, le soccer et le sport en général sont importants.

« On va se le dire, le sport est un service essentiel pour une société et on doit le maintenir pour les jeunes et pour tout le monde. »

Effet variable

Par le passé, les élèves qui étaient inscrits à un programme sport-études pouvaient éviter la mise à l’arrêt, mais comme l’école se fait à distance, ils ne sont pas épargnés cette fois-ci.

Mathieu Chamberland n’est pas insensible à leur cause et il espère que les choses rentreront dans l’ordre une fois que les jeunes auront retrouvé les bancs d’école.

« On a 2000 jeunes dans les programmes sport-études qui vont devoir reprendre en virtuel. Au moins, c’est dans les premières activités qui reprennent en raison de la bulle-classe.

« Mais on n’a pas encore de consignes par rapport à ça puisque tous les programmes sont arrêtés jusqu’au 17 janvier. »

Positif

Dans les circonstances, Mathieu Chamberland veut rester positif.

Dans la situation actuelle, il n’a pas d’autre choix que d’agir ainsi puisque personne ne sait quand nous serons débarrassés du variant Omicron et surtout quand le réseau de la santé sera soulagé de la pression qui l’afflige.

« Ce qu’on dit toujours, et c’est important de ne pas changer de discours, c’est qu’en 2022, on relance notre sport.

« On est en période de pandémie, alors il faut vivre avec certaines mesures. Quand les indicateurs seront plus positifs, on va agir. »

Communication

Les jeunes joueurs et joueuses ont certainement besoin d’être rassurés et Mathieu Chamberland le sait.

Tout comme son homologue de

Hockey Québec, Jocelyn Thibault, il entend s’adresser à ses membres afin de leur témoigner sa solidarité.

« Je n’ai pas encore écrit à nos différentes associations régionales, mais ça va se faire dans les prochains jours.

« Mon mot d’ordre, c’est d’être agiles comme nous l’avons été dans les deux dernières années. Soyons capables d’offrir des programmes de qualité dès qu’on le pourra. »

Déjà à pied d’œuvre pour l’été

L’hiver ne fait que commencer et il est plutôt sombre pour le moment, mais chez Soccer Québec, on pense déjà au retour du beau temps.

Photo d'archives

« On est déjà dans la planification printanière et estivale, c’est important de demeurer confiant », insiste le directeur général Mathieu Chamberland.

Celui-ci rappelle que malgré la période difficile que la société québécoise vit depuis bientôt deux ans, il y a eu des moments d’accalmie.

« On a eu du soccer en 2020 et en 2021. On souhaite offrir une saison de qualité à nos 160 000 à 165 000 joueurs et joueuses. »

Pour la direction de la plus grosse fédération sportive du Québec, tout est dans la préparation.

« Nos plans de retour sont là et ils sont prêts à être modifiés. Il faut être agiles parce que d’une semaine à l’autre, on peut avoir différents critères à appliquer. »

Il faut dire que la pandémie a frappé un dur coup dans l’engagement citoyen, ce qui est une source de préoccupation.

« On a déjà eu des enjeux de manque de bénévoles l’été dernier avec un manque d’entraîneurs et d’arbitres. Et c’est encore pire avec la nouvelle vague. On souhaite encourager les gens à s’impliquer pour l’année 2022. »

Rétention

Comme au hockey mineur, le soccer québécois a du mal à recruter et à conserver ses officiels. « Les arbitres qui commencent, il faut les former. Ils commencent à 13 ou 14 ans et le défi, c’est de les garder », explique Chamberland.

Ce qui est préoccupant, c’est que les jeunes arbitres débarquent en majorité du bateau dans les 24 premiers mois.

« On a beaucoup de travail à faire sur la rétention des officiels. Avant la pandémie, on avait un taux de départ de 60 % dans les deux premières années. »

Comportements

Il y a donc la pandémie, mais celle-ci n’explique pas tout. Il faut aussi regarder du côté des parents et du comportement de tous ceux qui se trouvent sur et en dehors du terrain.

« On veut offrir un cadre sain et sécuritaire pour tout le monde et aussi pour nos nouveaux officiels. Il faut éduquer et sensibiliser tout le monde, dont les parents », insiste Mathieu Chamberland.