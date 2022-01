Les blessures invisibles

J’ai souvent écrit de façon télégraphique dans mon enfance, mais le but n’était pas de nuire à ma communication. Le problème, c’est que la question de mon nom m’avait fait souffrir toute mon enfance. Dans la ville de moins de 100 000 habitants où je suis né, mon nom de famille m’a été répété de 50 façons différentes, avec un résultat en général peu flatteur pour moi.

Il y en avait certains qui, semi-ignorants ou faisant semblant de l’être, tout en voulant aussi bêtement se montrer savants disaient : « Oui, mais ton nom, en réalité, finit avec un “u”. Pourquoi le prononcer avec un “ou” ? » Fatigué de passer mon temps à défendre mon patronyme, je ne prenais même plus la peine de dire que le « u » se prononçait « ou » dans le pays de mon père.

Comme vous voyez, dans ce temps-là, on était loin du foisonnement de prénoms étrangers qui a inondé même le Québec profond. Un phénomène que dénonce votre interlocutrice de ce matin. Ce qu’on me faisait subir dans le temps m’apparaissait systématiquement comme du bullying, alors que parfois il s’agissait simplement d’une manifestation d’ignorance. N’empêche que ça me faisait souffrir ! Car je voyais dans l’attitude sous-jacente aux remarques sur mon nom, une certaine dose de moquerie, et pas mal de rejet implicite, même si on dit qu’un enfant ne peut pas toujours faire la part des choses.

En un mot, je n’étais pas un pure laine, et on me le faisait sentir. C’est pourquoi j’ai beaucoup souffert dans mon enfance à cause de la mentalité peu évoluée de certains. Il y a des blessures physiques qui se soignent par la chirurgie, mais certains complexes, eux, ne se soignent que par le silence. Ce qui fait que dans certaines circonstances, on préfère se taire plutôt que de se défendre, au risque évident d’être mal interprété. Avec le temps, j’ai au moins appris à me moquer de ma propre sensibilité. Enfin je pense !

Anonyme

Je comprends votre ressentiment à l’endroit des moqueries dont vous avez été victime jadis. Les enfants ne naissent malheureusement pas blindés pour faire face à cela, et en conservent parfois des séquelles toute leur vie. Cette apparente xénophobe qui nous précède est difficilement conciliable avec notre propension à être accueillants et chaleureux, selon le baromètre des mots qui nous définissent le mieux. Peut-être cela est-il dû à notre peur de disparaître qu’on continue à traîner dans notre sillage, sans avoir le courage de prendre de vrais bons moyens pour nous affirmer ?