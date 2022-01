Livraisons de tests rapides attendues de pied ferme à Trois-Rivières

Les pharmacies de Trois-Rivières attendent à bras ouverts les tests rapides. Les professionnels de la santé considèrent que cette annonce permettra de répondre à la demande qui augmente de jour en jour.

«Nous avons appris dernièrement qu’il y a de moins en mois de tests PCR offerts. Nous accueillons cela comme une très bonne nouvelle», a partagé Annie-Louise Turcotte, pharmacienne propriétaire affiliée à Proxim.

«Nous sommes contents de cette nouvelle. C’est agréable d’avoir des tests accessibles pour la population. Nous devrions les recevoir la semaine prochaine», a pour sa part mentionné Anne-Julie Boucher, pharmacienne affiliée à Familiprix.

Lors de la première distribution des tests rapides, la gestion a été serrée et l’accès aux boîtes changeait d’une bannière à l’autre. Les deux pharmaciennes prévoient appliquer les mêmes méthodes.

«Cela a été un bon défi, mais nous avons sur le relever. Nous avions une file d’attente à l’extérieur afin de limiter les contacts à l’intérieur», a affirmé Mme Turcotte. Pour sa part, le Familiprix a utilisé un système de réservations pour les livraisons.

Les professionnels de la santé ont tenu à préciser que ce n’est pas nécessaire de se précipiter en pharmacie lorsqu’une personne n’a pas de symptôme.

«On recommande aux gens qui ont des symptômes de fièvre, de toux ou de maux de gorge à se procurer un test», a précisé Mme Boucher.

«Pour la distribution, c’est une boîte de cinq tests par personne âgée de 14 ans et plus. De plus, on demande aux citoyens de ne pas se présenter en pharmacie s’ils présentent des symptômes», a fait valoir Mme Turcotte.

Avec l’augmentation des cas de COVID-19 et l’accès de plus en plus difficile aux tests PCR, il a fort à parier que cette boîte sera essentielle lors des prochains jours.

