Longueuil: la police craint pour la sécurité d’une femme disparue depuis mardi

La police de Longueuil est à la recherche d’une femme de 53 ans portée disparue depuis deux jours.

Makara Makarot a été vue pour la dernière fois au cours de la journée de mardi, à son domicile, rue Joliette.

«Certaines informations nous laissent croire que sa sécurité pourrait être compromise», a indiqué la police de Longueuil dans un communiqué.

Mme Makarot mesure 1,52 mètre (4 pi 10 po) et pèse 48 kg (106 lb). Elle a les yeux bruns et les cheveux noirs. Elle s’exprime en français.

Toute personne qui apercevrait cette femme est invitée à communiquer immédiatement avec le 911.