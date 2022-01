Notre Québec en 2022

En 2022, tout, absolument tout dans notre vie politique locale devra être décodé à travers la lunette de l’élection générale du 3 octobre.

Un ministre fait une déclaration ? Il pense à l’élection.

Un ministre visite telle région ? Il pense à l’élection.

Un projet de loi est important, mais problématique ? Il sera repoussé à l’an prochain.

Un projet de loi est mineur, mais permet de marquer des points ? Il sera devancé.

La gestion de la pandémie se fera aussi en pensant aux répercussions sur l’humeur des électeurs dans l’isoloir.

Défis

Même si l’écart entre les partis devrait logiquement se resserrer dans les prochains mois, les trois principaux adversaires de la CAQ ne seront pas le PLQ, le PQ ou QS.

Ce seront l’excès de confiance, la frustration engendrée par les restrictions liées à la pandémie, et la tentation de certains électeurs, convaincus de la victoire caquiste, de se faire plaisir en allant voir ailleurs.

QS bénéficie d’une couverture médiatique complaisante.

On dépeint cette formation comme si elle était en montée, alors que l’aiguille des sondages reste gelée autour de 13 %.

Si l’élection avait lieu maintenant, la domination caquiste chez les francophones entraînerait probablement la perte des sièges « qsistes » en dehors de Montréal.

Cette complaisance se reflète aussi dans le silence médiatique autour des propositions complètement folichonnes qu’on trouve dans son programme.

Si QS bénéficie d’une trame narrative exagérément positive, le PQ peut dire l’inverse.

Il fait jeu égal avec QS – loin, il est vrai, des sommets de ses années glorieuses –, son membership reste imposant, et ses finances sont viables.

Il est pourtant souvent dépeint – je plaide coupable – comme à l’article de la mort, ce qui reste une réelle possibilité.

L’élection partielle dans Marie-Victorin sera déterminante pour lui.

Si les électeurs de Marie-Victorin remettent à l’eau la truite péquiste, pourrait alors s’installer dans les consciences l’idée qu’il a encore un avenir.

Il pourra viser la barre des 20 %, une douzaine de sièges, et espérer des jours meilleurs.

La décision des Hivon, Gaudreault et Bérubé de solliciter ou non un nouveau mandat sera lourde de conséquences.

Nonobstant

Le PLQ est également en difficulté.

La carte de l’environnement ne suffira pas : regardez le nombre de grosses bagnoles autour de vous.

Celle du « progressisme » non plus. Un électeur de gauche votant pour le parti de Jean Charest et de Philippe Couillard ?

Je n’y crois pas.

Le PLQ doit se reconnecter aux préoccupations du Québec français au risque de déplaire aux anglophones et aux allophones. Ceux-ci n’ont nulle autre part où aller, et même s’ils étaient nombreux à ne pas voter par mécontentement, cela n’empêcherait pas des victoires libérales dans ses bastions.

On a salué le fait que Mme Anglade n’a pas cautionné la désobéissance civile de l’enseignante voilée en Outaouais, mais on a oublié qu’en ne reconduisant pas la « clause nonobstant » si elle était élue, elle signerait la mort de la loi 21 aux mains des tribunaux fédéraux.