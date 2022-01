Party d’influenceurs: «Personne ne devrait se vanter d’avoir été là», a dénoncé Claudie d'OD Afrique du Sud

L’ex-candidate d’Occupation double Afrique du Sud a été choquée et déçue par le comportement des influenceurs participant au voyage du Mexique.

«Comment des gens suivis par une aussi grande communauté peuvent agir d’une façon aussi irrespectueuse que ça ? Les gens aiment le drama et le divertissement, mais là on voit le réel visage de certains», a confié la finaliste de téléréalité en entrevue avec Sophie Durocher à QUB radio, jeudi.

Selon elle, les influenceurs doivent se questionner sur leurs responsabilités morales, notamment en raison de leur visibilité. Elle croit que les personnes concernées devront assumer et payer pour leurs actes. «Ce genre de party là en pleine pandémie, ce n’est pas ce que je veux montrer sur mes plateformes et je crois que personne ne devrait se vanter d’avoir été là. Comment ont-ils pu penser à mettre ça sur les réseaux sociaux ? Ils vont devoir vivre avec les conséquences de leurs actes», a estimé l’influenceuse suivie plus de 300 000 abonnés sur Instagram.

Mais quelles conséquences sur la réputation du métier d’influenceur ?

La finaliste d’Occupation double Afrique du Sud ne croit pas cependant que cet événement entachera l’image du métier.

«Je pense que l’image que les gens ont du métier est différente d’une génération à l’autre, mais que ces gens-là seront capables de faire la part des choses. Un influenceur c’est quelqu’un qui est suivi par un x nombre de personne et qui influence sur divers sujets en montrant des images respectueuses sans devenir un politicien qui se prononcent sur tous les sujets», a-t-elle affirmé.