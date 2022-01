Passeport vaccinal: «Un fardeau supplémentaire» pour les PME, estime la FCEI

L’utilisation du passeport vaccinal pour accéder aux entreprises de services personnels et aux commerces jugés non essentiels représente «un fardeau supplémentaire pour les petites entreprises» déjà touchées par une pénurie de main-d’œuvre, a déploré jeudi la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI).

«Les petites entreprises des commerces jugés non essentiels par le gouvernement subissent déjà une situation très difficile. Celle-ci est exacerbée par les absences liées aux symptômes de la COVID-19 qui ne peuvent pas être confirmées à cause de l’impossibilité d’avoir recours à un test PCR ou par manque de tests rapides. Les PME mettront en place les mesures demandées, mais cela leur ajoute une pression supplémentaire alors qu’elles fonctionnent déjà au ralenti et qu’elles sont lourdement endettées», a déclaré François Vincent, vice-président Québec à la FCEI, par communiqué.

La FCEI demande au gouvernement d’être «présent pour les soutenir», notamment par une compensation financière et en améliorant la gestion des tests PCR et rapides.

Elle souhaite également que Québec précise ce qui constitue un service non essentiel. «Est-ce qu’une boutique de souliers vendant des bottes d’hiver est essentielle ou non essentielle ?», s’interroge la FCEI qui demande à ce que les grandes surfaces vendant des biens non essentiels soient soumises aux mêmes règles que les petits commerces de proximité.

«Lors de la mise en place du passeport vaccinal le 24 août dernier, le ministre de la Santé avait dit que cette mesure était ‘’l’équilibre qu’on a trouvé pour garder notre économie ouverte tout en protégeant la population’’. Si l’on se fie à l’expérience des fermetures récentes, on peut se demander si l’élargissement du passeport vaccinal n’est pas le prélude à ce que vivront prochainement les commerces de proximité», a ajouté M.Vincent.

Les conséquences sur les commerces

Les résultats d’un sondage de la FCEI publié en octobre dernier révélaient que l’implantation du passeport vaccinal a été «facile ou très facile» pour 53 % des PME interrogées, «difficile, voire très difficile» pour 45 % d’entre elles, et 2 % ne savaient pas.

Ainsi, 36 % des répondants avaient indiqué que sa mise en place avait engendré une baisse des ventes, et 35 % ont dû payer des coûts supplémentaires liés à la mise en place du système (personnel, équipement ou services de téléphonie mobile, Wi-Fi, etc.)

