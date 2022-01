Résolutions de début d’année: gare aux régimes amaigrissants

Les publicités de régimes et produits amaigrissants qui déferlent sur les médias sociaux après le temps des Fêtes sont problématiques et méritent notre méfiance, met en garde une nutritionniste.

«On vaut beaucoup plus que le chiffre qu’il y a sur la balance. Surtout dans les temps actuels, c’est très important de travailler avec notre corps et non contre lui», a indiqué Myriam Beaudry, nutritionniste-diététiste et candidate au doctorat en nutrition, en entrevue sur QUB radio mercredi.

Selon elle, le fait que ces plans alimentaires et suppléments reviennent chaque année est la preuve de leur inefficacité: «Si ça avait fonctionné l’année d’avant, on n’en aurait pas besoin cette année.»

Dans un message publié sur Instagram en début de semaine, Mme Beaudry a dénoncé les pseudo-experts qui tentent de vendre des régimes et des produits sur les réseaux sociaux. Elle invite plutôt la population à se tourner vers des professionnels de la santé qui ont une formation adéquate et qui sont membres d’un ordre professionnel afin de s’assurer que la démarche soit sécuritaire.

Troubles alimentaires et confinement

Au micro de Yasmine Abdelfadel, la spécialiste en nutrition a également commenté la hausse des cas de troubles alimentaires chez les jeunes depuis le début de la pandémie.

«C’est une situation qui a fait perdre beaucoup de repères aux jeunes: on a un horaire d’école différent, on a l’apprentissage à distance, moins de contacts avec les amis. Cette perte de structure peut mener à une perte de contrôle.

«Lorsqu’on perd le contrôle, on peut tenter de le reprendre dans d’autres sphères de notre vie comme le poids, l’alimentation et le sport. Donc, il y a pu avoir une vulnérabilité à cet endroit-là.»