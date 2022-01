Salles de spectacle fermées: l'OSM reporte des concerts

L’Orchestre symphonique de Montréal (OSM) a dû reporter plusieurs représentations de ses spectacles en raison du contexte sanitaire dans lequel le Québec se trouve.

«Devant la situation actuelle, l’Orchestre symphonique de Montréal se voit dans l’obligation de reporter avec regret deux événements: "Rafael Payare et le lyrisme de Bruckner", prévu les 12 et 13 janvier, et "Jeunesse et créativité, de Mozart au Concours OSM", prévu le 16 janvier, dates ultérieures à confirmer», a indiqué la porte-parole de l’organisation par voie de communiqué, jeudi.

L’OSM a aussi annoncé l’annulation de «Brahms et Mahler, entre espoir et résignation», prévu les 19 et 20 janvier. Les clients seront rejoints par le service à la clientèle, a assuré l’OSM.

À l’aube du premier anniversaire de l’annonce de son nouveau directeur musical, l’OSM offre gratuitement à tous le concert «Rafael Payare dirige la Première symphonie de Brahms», capté et diffusé en direct le 10 janvier 2021 à la Maison symphonique. L’événement est disponible en ligne sur le site Internet de l’OSM.