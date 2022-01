Une apparition éclair des auteurs Sylvie Lussier et Pierre Poirier dans «5e rang»

Les auteurs Sylvie Lussier et Pierre Poirier feront une apparition éclair dans un épisode de leur série «5e rang», le mardi 18 janvier, sur ICI Télé, pour marquer l’écriture de leur 1000e scénario de fiction pour le petit écran.

Ils seront du troisième épisode de la quatrième saison de la série, qui met notamment en vedette Maude Guérin, François Papineau et Maxim Gaudette.

PHOTO COURTOISIE

On verra Mme Lussier et M. Poirier au restaurant Carré Vert en train de prendre des mesures aux côtés du chef Pascal Faubert (Antoine Durand), sous l’œil attentif de Mireille (Geneviève Brouillette) et de Clothilde (Frédérike Bédard). Mme Lussier est une designer et M. Poirier un ouvrier. Faubert est là avec eux pour évaluer le potentiel de l’endroit à la demande de Lucas (Louis-David Morasse), en vue d'apporter des améliorations au principal lieu de rencontre de Valmont.

«On se considère immensément choyé de pouvoir compter sur l’engouement continu du public après plus de 30 ans d’écriture télévisuelle, et mille épisodes», ont écrit Sylvie Lussier et Pierre Poirier, dans un communiqué jeudi.

PHOTO COURTOISIE

«Histoire de se gâter encore plus, on est allé fêter ça avec la belle gang de "5e rang", ont ajouté les deux complices. Un grand plaisir! Mais on va tout de même se limiter à l’écriture pour la suite!»

Trente ans d’écriture

Mme Lussier et M. Poirier font carrière depuis trois décennies. Ils ont scénarisé les téléromans à succès «4 et demi» (sept saisons), «L’auberge du chien noir» (15 saisons) et «Les aventures tumultueuses de Jack Carter» à l’antenne du diffuseur public, en plus d’animer certaines émissions, comme «Zoolympiques», «Bêtes, pas bêtes», «Bêtes, pas bêtes plus» et «M’as-tu lu?». Ils ont par ailleurs scénarisé le film «L’Odyssée d’Alice Tremblay», réalisé par Denise Filiatrault.

