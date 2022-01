Une petite fille pour Jagmeet Singh et sa conjointe

Le chef du Nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh, est devenu père lundi. Sa conjointe Gurkiran Kaur, a donné naissance à une fille, le lendemain de l’anniversaire de l’homme politique.

«Notre petite fille est mon cadeau d’anniversaire pour la vie. Maman ourse et bébé sont en bonne santé et nos cœurs sont remplis de gratitude», a partagé Jagmeet Singh sur les réseaux sociaux.

Il s’agit d’un premier enfant pour le couple qui s’est marié en janvier 2018, quatre mois après l’élection de M. Singh comme chef du NPD. Il avait annoncé la grossesse de sa conjointe le 12 août dernier.

Les chefs des autres partis politiques fédéraux n’ont pas manqué de féliciter le chef néodémocrate sur Twitter.

«Quelle merveilleuse nouvelle! Félicitations à vous et à votre famille! Sophie et moi vous souhaitons à tous une bonne santé et de nombreux moments de bonheur ensemble», a déclaré le premier ministre Justin Trudeau.

Quelle merveilleuse nouvelle! Félicitations à vous et à votre famille! Sophie et moi vous souhaitons à tous une bonne santé et de nombreux moments de bonheur ensemble. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 6, 2022

«Toutes nos félicitations! Je vous souhaite tout le meilleur alors que vous entrez tous les deux dans la parentalité!» a indiqué pour sa part le chef conservateur Erin O’Toole.

Congratulations! Wishing you all the very best as you both enter parenthood! — Erin O'Toole (@erinotoole) January 6, 2022

«Il y a peu d’évènements plus heureux, plus résolument magnifiques qu’une naissance. Toutes mes félicitations et celles des député. e. s, membres et équipes du Bloc Québécois à Jagmeet Singh et sa conjointe en ce moment de joie», a souligné à son tour Yves-François Blanchet.