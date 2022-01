Une tempête hivernale va frapper Vancouver

Une tempête hivernale devrait frapper le sud-ouest de la Colombie-Britannique et l’île de Vancouver, jeudi et vendredi, a annoncé Environnement Canada.

L’agence météorologique fédérale a publié tôt jeudi matin un avis de tempête hivernale pour la région métropolitaine de Vancouver, la vallée du Fraser, la baie Howe et la route Sea to Sky. Ces régions pourraient ainsi recevoir d’importantes quantités de neige, mais aussi de la pluie verglaçante et des vents forts.

Jusqu'à 40 centimètres de neige sont notamment attendus près de Hope, et jusqu'à 25 cm sur la baie Howe. Environnement Canada prévoit jusqu'à 35 centimètres de neige le long de la route Sea to Sky, de Squamish à Whistler.

Le Grand Vancouver pourrait recevoir de 30 à 50 millimètres de pluie, «et possiblement davantage sur les montagnes de la côte Nord commençant cet après-midi et faiblissant vendredi matin», a indiqué Environnement Canada. Du côté de la vallée du Fraser, c’est la pluie verglaçante qui viendra rendre les conditions routières dangereuses, au moins jusqu’à vendredi matin.

L’agence a également invité les citoyens à retarder tout déplacement non essentiel jusqu’à ce que les conditions s’améliorent: «L'accumulation rapide de neige pourrait rendre les déplacements difficiles dans certains endroits. Les surfaces, comme les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement, deviendront glacées, glissantes et dangereuses».

Pannes et fermetures d’écoles

Les importantes accumulations de neige ont déjà causé des pannes de courant, notamment à Tahsis et Zeballos, dans l’ouest de l’île de Vancouver.

«Comme des chutes de neige plus abondantes sont attendues, l'avancement des travaux dépendra des conditions météorologiques et de la capacité des équipes à accéder en toute sécurité aux zones endommagées. En conséquence, nous nous attendons à ce que ces clients soient sans électricité pendant au moins quelques jours de plus», a écrit BC Hydro, jeudi matin.

Une vingtaine d’écoles ont également dû fermer leurs portes, jeudi, dans le sud de la province y compris sur l’Île de Vancouver.