BLAIS, Michel



Paisiblement, entouré de l'amour de ses trois enfants, le 4 janvier, à l'âge de 85 ans, est décédé Michel Blais, époux de feu Pauline Parent.Il laisse dans le deuil ses enfants Sylvain (Evelyne), Jean-Pierre (France) et Chantal (André), son petit-fils Pierre-Luc (Charlène), sa petite-fille Elisabeth (Charles), ses arrière-petits-enfants Liam, Izaak et Alice, ses frères, ses soeurs, ses beaux-frères, ses belles-soeurs, ses neveux, ses nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera pour un dernier hommage le lundi 10 janvier dès 14 h auT : 514 721-4925 - F : 514 728-3467(Stationnement privé à l'arrière du salon)Une célébration de la Parole aura lieu le jour même à 16 h en la chapelle du complexe funéraire.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Jeanne-Le Ber pour leur dévouement et les bons soins prodigués.Pour ceux et celles qui ne pourront être présents au salon et qui voudront se recueillir, les cendres de Michel seront déposées au Columbarium du Complexe funéraire J.A. Guilbault Inc., Section EE-226, dès le mardi 11 janvier 2022.