BEAUREGARD, André



C'est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès de monsier André Beauregard survenu le 3 janvier 2022 à l'âge de 72 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Lorraine Sirard, ses enfants Pascale (Jean Ouellet), Isabelle (Frédéric Lussier), Sébastien (Mélanie Sauriol) et ses petits-enfants adorés Anaïs, Florence, Anne-Catherine, Jérôme et Henri.La famille tient à remercier le personnel des départements d'oncologie et de soins palliatifs de l'hôpital Pierre-Le Gardeur.Considérant les circonstances actuelles en lien avec la santé publique, les funérailles seront célébrées à une date ultérieure.