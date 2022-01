RAIL, Roland



À Magog, est décédé le 2 janvier 2022, M. Roland Rail à l'âge de 85 ans. Il était le conjoint de Liette Gauthier et demeurait à Magog.La famille se réunira, à une date ultérieure, au Repos St-François D'Assise (cimetière de l'Est) de Montréal pour y célébrer les funérailles et procéder à son inhumation.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe des 45 dernières années Liette, son beau-fils Alain Dagenais (Audrey); ses soeurs Yvette et Pierrette (Fernando); ses frères Raymond et Jean-Guy (Gisèle): sa belle-soeur Monique; sa belle-famille Gauthier; sa première épouse Suzanne Comptois; sa filleule Chantal Valois; nombreux neveux et nièces, autres parents et amis.Roland a fait sa carrière à la CCQ en tant que chef inspecteur où il fut aussi le fondateur du syndicat des retraités.Roland était un organisateur né et un passionné de voile, il a d'ailleurs été l'instigateur principal de la coupe Défi-Voile sur le fleuve St-Laurent, la plus grande course de dériveurs au Québec. Polyvalent, Roland a eu une vie remplie de projets et quand il avait un obstacle devant lui, rien ne pouvait l'arrêter. Comme il le disait souvent :