À la soupe!

La soupe tonkinoise, ou le phô (prononcé « feu ») est une spécialité vietnamienne composée d’un sapide bouillon, celui-ci élaboré à partir d’os de bœuf et d’un mélange aromatique d’herbes et d’épices.

Si le bouillon doit être limpide, il doit développer de riches arômes enivrants de cannelle, d’anis étoilé, de clou de girofle, de gingembre... On y ajoute de longues et tendres nouilles de riz, de fines lanières de bœuf saignant – dont la cuisson se terminera dans le bouillant bouillon –, ainsi que quelques garnitures telles que des fèves germées, de la coriandre, du basilic thaï et de la menthe fraîche. Le trait de jus de lime est nécessaire pour ajouter une complexité supplémentaire, tout comme la sauce épicée pour réchauffer l’intérieur avant d’attaquer la froideur de l’hiver !

Voici quelques adresses où trouver les meilleures soupes phô à Montréal.

♦ Toutes ces adresses offrent leurs soupes pour emporter !

Nguyen Phi

Prix : Petit 11 $, moyen 12 $, grand 14 $

restonguyenphi.com

6260, chemin de la Côte-des-Neiges

La famille Phi fait drôlement bien les choses ; particulièrement lorsque vient le temps de préparer le phô. Des recettes familiales authentiques, que l’on prend plaisir à savourer été comme hiver. On commande le Pho Đac Biet les yeux fermés, en s’assurant d’avoir la panse bien ouverte !

Pho Bac 97

Prix : 15,40 $

phobac97.com

1016, boulevard Saint-Laurent

Si on se trouve dans le quartier chinois, la destination phô est sans contredit Pho Bac 97. On ne passe pas à côté du Pho Tai Nam Gau Gan Ve Sach composé de quatre différentes coupes de bœuf, dans un riche et harmonieux bouillon et d’une généreuse portion de nouilles de riz. Le tout, bien sûr, accompagné des garnitures traditionnelles

Pho Jean-Talon

Prix : Pho filet mignon : 17,50 $

instagram.com/phojeantalon

360, rue Jean-Talon Est

À peine arrivées dans le quartier de La Petite-Italie, les soupes tonkinoises de Pho Jean-Talon font déjà des adeptes. Certains traversent même la ville pour « slurper » le seul et unique phô au filet mignon de la ville. De fines tranches fondantes de bœuf s’amalgamant à la douceur des nouilles et du savoureux bouillon... C’est oui !

Cafeden

Prix : 15,00 $

cafeden.ca

6576, boulevard Saint-Laurent

Le Cafeden est beaucoup plus qu’un comptoir à phô. Ce restaurant vietnamien se distingue par un décor chic-moderne, ainsi que par une carte de vins nature et de sakés des plus invitantes pour y passer une soirée complète. Avant de plonger directement dans le complexe et réconfortant phô de Maman Vu, n’hésitez pas à étirer le moment avec l’enivrante salade de papaye, suivi des collantes et satisfaisantes ailes de poulet.