Ancien pont Champlain: le démantèlement de la structure métallique a commencé

Le démantèlement de la structure métallique de l’ancien pont Champlain, à Montréal, a débuté vendredi avec le retrait de la travée principale d’acier, marquant un tournant important dans le projet de déconstruction du pont érigé il y a 60 ans.

C’est ce qu’ont annoncé les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI) et la société Nouvel Horizon Saint-Laurent S.E.N.C. (NHSL) dans un communiqué.

Joël Lemay / Agence QMI

La partie centrale du pont mesurant 117,5 m et pesant 2200 tonnes a ainsi été détachée dans la nuit de jeudi à vendredi. La structure a donc entamé, vendredi matin, une descente qui pourrait prendre entre six et 24 heures.

«Au fil des 18 derniers mois, le pont Champlain d’origine a commencé à disparaître du paysage montréalais et, aujourd’hui, c’est le cœur du pont qui est détaché de la structure. Les défis techniques ne manquent pas dans le cadre de la déconstruction, comme en témoigne la descente de la travée principale qui est tout aussi complexe que délicate», a expliqué la première dirigeante de PJCCI, Sandra Martel.

Joël Lemay / Agence QMI

Cette étape délicate de la déconstruction ne pouvait se dérouler qu’à cette période de l’année, puisque les activités de navigation commerciales sont interrompues sur la Voie maritime, ont souligné les PJCCI et la NHSL.

Des conditions météorologiques optimales ainsi que la coordination d’une cinquantaine de personnes sont aussi nécessaires pour le bon déroulement de l’opération.

«L’opération de descente de la travée principale est le fruit de près de deux années de conception, de coordination et de planification détaillée qui se concrétise aujourd’hui par une opération unique au Canada. Bien que ce genre de travaux se réalise à l’occasion dans le monde, jamais une opération de cette envergure n’a été réalisée au Canada surtout dans des conditions hivernales et des contraintes opérationnelles comme sur ce projet», a mentionné le directeur de projet de NHSL, Fabrice Guedon.

Joël Lemay / Agence QMI

Suite du démantèlement et recyclage des pièces

L’assemblage de barges sur lequel se posera la travée centrale à la fin de sa descente sera ensuite lentement déplacé vers la berge à Brossard, où la travée sera démantelée au printemps prochain.

«Le démantèlement de la structure métallique qui a couronné le pont Champlain d’origine pendant 60 ans marque un jalon important de ce grand projet de déconstruction. Cette opération démontre bien l’innovation et le souci environnemental de PJCCI et de son partenaire, tout comme le fait leur programme de recyclage, qui donnera une seconde vie aux matériaux du pont. Félicitations à tous ceux et celles qui participent depuis 18 mois à ce projet d’envergure dans le respect de l’environnement et des citoyens qui vivent à proximité», a déclaré Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et des Collectivités.

Rappelons que depuis le début des travaux de déconstruction il y a 18 mois, la culée de l’île des Sœurs, 26 travées, 14 piles et quatre semelles ont déjà été déconstruites, ce qui correspond à 50 % de l’échéancier initial.

«Au cours des prochains mois, les équipes procèderont au démontage des sections en porte-à-faux auxquelles était rattachée la travée principale, en plus du démantèlement des travées d’ancrage, et ce, à l’aide de grues situées sur les jetées et la digue. Ces sections seront déconstruites, membrure par membrure, puis elles seront recyclées ou réutilisées selon leur nature», est-il précisé dans le communiqué.