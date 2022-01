Changement de garde à Fiera Capital

Depuis le 1er janvier, la société de gestion de placement Fiera Capital a un nouveau président et directeur général international en la personne de Jean-Philippe Lemay.

M. Lemay succède au fondateur Jean-Guy Desjardins qui devient président exécutif du conseil d’administration de l’organisation.

«Depuis qu'il s'est joint à Fiera Capital, Jean-Philippe s'est bâti une solide réputation de leader respecté et a une feuille de route impressionnante, notamment en mettant en œuvre avec succès la vision globale de Fiera Capital au cours des dernières années», a indiqué par communiqué Jean-Guy Desjardins, jeudi.

«Sa connaissance approfondie de l'industrie de l'investissement et de notre entreprise, tant du point de vue de la distribution que de l'exploitation, confirme mon choix et le rend particulièrement qualifié pour assumer le rôle de président et directeur général international», a ajouté M. Desjardins.

«J'ai eu le privilège de travailler en étroite collaboration avec Jean-Guy au cours de la dernière décennie et de bénéficier de sa vaste expérience et de ses précieuses connaissances. Je suis impatient de continuer à travailler avec lui, l'équipe de direction et nos employés dans le monde entier sur les opportunités passionnantes qui se présentent à Fiera Capital», a déclaré Jean-Philippe Lemay.

Le nouveau PDG de Fiera Capital possède plus de deux décennies d’expérience en matière de placements. Il a occupé plusieurs postes de direction au sein de l’entreprise financière montréalaise depuis son arrivée en 2012.

Depuis mars 2020, le successeur de Jean-Guy Desjardins a été président mondial et responsable de l’exploitation de Fiera Capital.