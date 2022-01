Coupe du monde de Tremblant: les sœurs Dufour-Lapointe fières de leurs performances

MONT-TREMBLANT | Justine Dufour-Lapointe a obtenu son meilleur résultat en solo depuis le début de la saison en terminant en neuvième position, vendredi, dans les Laurentides.

Au-delà du résultat, la médaillée d’argent des Jeux olympiques de Pyeongchang en 2018 était fière de son attitude.

« C’est clair qu’il y a beaucoup de choses que je veux améliorer, mais je suis vraiment fière d’avoir descendu le gaz au fond et d’avoir repoussé mes limites, a raconté Dufour-Lapointe. Je me suis donnée à fond et je suis vraiment contente. »

Photo Didier Debusschère

Elle est assurée qu’elle peut faire mieux, samedi, à l’occasion de la prochaine étape de la Coupe du monde de Tremblant.

« En finale, j’ai fait mon plus gros saut et j’ai été un peu surprise par la hauteur, a-t-elle expliqué. J’ai atterri sur les talons. En regardant ma course, je sais exactement où j’ai commis mon erreur. Demain [samedi], sur la même piste, je saurai exactement quoi faire. Je suis vraiment excitée. »

Photo Didier Debusschère

« Ça comporte des risques d’y aller à fond, poursuit la cadette de la famille, mais il n’était pas question que j’abandonne. Ma finale n’était pas parfaite, mais je sais que j’ai cette descente à l’intérieur de moi. C’est une question de temps. J’étais all in et cela a marché une bonne partie de la descente. Il reste des détails à régler, notamment à l’atterrissage du deuxième saut. »

Un beau sourire

En septième place lors des qualifications, Chloé Dufour-Lapointe a terminé en 14e position en finale après avoir raté l’atterrissage de son deuxième saut. Elle affichait néanmoins son plus beau sourire dans la zone mixte.

« Le bilan est positif même si le résultat n’est pas exactement ce que je désirais, a-t-elle souligné. Depuis le début de la semaine, je m’améliore à chaque descente. Si mon atterrissage avait été mieux, je pense que j’aurais pu passer en super finale. Je ne répéterai pas la même erreur. »

Chloé dit avoir eu beaucoup de plaisir à dévaler la piste.

« J’ai tout donné et j’ai fait un saut gigantesque dans le haut du parcours, a-t-elle expliqué. J’ai eu un frisson dans les airs, un bon frisson. Je voulais pousser ma vitesse et ma hauteur et c’est ce que j’ai fait. »

« À mon deuxième saut, j’avais le choix de ralentir comme je le fais habituellement et demeurer dans ma zone de confort ou d’y aller à fond, poursuit celle qui vise une quatrième participation aux Jeux olympiques. J’ai décidé d’y aller à fond. J’ai mal estimé la hauteur de mon saut, mais je suis fière de moi. »

Vers un top 6

Chloé croit toujours possible d’atteindre la super finale qui regroupe les six meilleures skieuses.

« Je veux rentrer dans le top 6 et ce sont des descentes comme ça qui vont me permettre d’y arriver. C’est en prenant des risques que je vais y arriver. Je n’ai jamais sauté aussi haut et ce sont des grains de sel dans le dosage qui me manquent. Ma septième place en qualifications m’a donné une grosse dose de confiance. »