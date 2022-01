LAUZON, Francine



Le 29 décembre 2021, à l'âge de 69 ans est décédée Francine Lauzon.Elle laisse dans son deuil ses enfants Pierre Jr (Geneviève) et Sophie Sarrazin, ainsi que ses 4 petits-enfants Marie-Eve, Amélie, James et Gabrielle et son arrière-petite-fille Brooklyn. Elle sera manquée par ses soeurs Andrée et Claire, son frère Denis et ses nombreux neveux et nièces.La famille recevra les condoléances dimanche le 9 janvier 2022 de 13h00 à 16h00 à :7679, BOUL TASCHEREAUBROSSARD, QUÉBEC, J4Y 1A2Dû aux restrictions, par invitation seulement.