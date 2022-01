«Je veux mourir à Atlanta» – Josef Martinez

Les intentions de Josef Martinez sont claires : l’attaquant vénézuélien veut terminer sa carrière avec l’Atlanta United FC. S’il n’hésite pas à déclarer sa flamme au seul et unique club qu’il a connu en Major League Soccer (MLS), l’athlète de 28 ans a tout de même quelques demandes salariales.

• À lire aussi: Raheem Edwards s’engage avec le Galaxy

En entrevue avec le site sportif The Athletic jeudi, Martinez a révélé qu’il voulait obtenir une prolongation de contrat qui assurerait son avenir jusqu’en 2026 et qu’il aimerait également devenir le joueur le mieux payé de la ligue.

«Je veux accrocher mes crampons [à Atlanta]. Mais je ne jouerai pas gratuitement, a-t-il avoué. Tout le monde le sait. Tu ne peux pas gaspiller ton travail. Je veux renouveler mon contrat et terminer ma carrière ici.»

«El Rey» ne manque pas d’arguments pour appuyer ses demandes. Meilleur joueur du circuit Garber en 2018 et gagnant d’un Soulier d’or, Martinez a complètement transformé la ligue pendant ses cinq saisons en Géorgie.

«J’aimerais être l’attaquant le mieux payé de la ligue, mais je ne veux pas 50 millions $ pour un an. Je veux une augmentation de salaire et, surtout, qu’ils garantissent ces années supplémentaires au contrat», a-t-il avoué.

Son entente se terminera au terme de la saison 2023, lui qui gagne un peu moins de 4 millions $ par campagne. Atlanta devra vraisemblablement ouvrir son portefeuille, puisque le joueur le mieux payé de la MLS, Carlos Vela, commande un salaire de 6,3 millions $.

Martinez acceptera-t-il de modérer à la baisse ses attentes pour rester avec le club de son cœur? Seul l’avenir le dira.

Sûr de sa décision

Le jeune vétéran a subi une blessure au genou qu’il l’a tenu hors des terrains pour une majeure partie de la saison 2020. Ajoutez à cela une relation tumultueuse avec l’entraîneur Gabriel Heinze, et Martinez a beaucoup réfléchi à son avenir.

Après l’arrivée de Gonzalo Pineda à la barre de l’équipe et son retour fructueux en 2021 (12 buts en 24 matchs), le Vénézuélien a décidé de consacrer tout son temps et son énergie à Atlanta. En septembre dernier, il est même devenu le joueur à atteindre le plateau des 100 buts le plus rapidement en MLS. Il a désormais émis le souhait d’en marquer 100 de plus.

«Je ne veux pas rejoindre une autre équipe et recommencer à zéro. Il ne faut jamais dire jamais, mais si ce n’était que de moi, je choisirais [Atlanta] 1000 fois encore, a indiqué Martinez. C’est ma maison. Je l’ai dit à plusieurs reprises. Ce club, personne ne l’aime comme moi. Je suis ici depuis qu’il n’y avait rien. Nous n’avions pas même de stade. Évidemment, je veux mourir ici. C’est ma maison. Je serai ici indéfiniment.»