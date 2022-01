Klingberg aurait demandé une transaction

Les Stars de Dallas pourraient être tentés d’échanger leur défenseur vedette John Klingberg d’ici la prochaine date limite des transactions, le 21 mars.

Selon ce qu’a appris le NHL Network, vendredi, le Suédois aurait demandé à être envoyé sous d’autres cieux.

Klingberg écoule présentement la dernière année d’un contrat de sept saisons, qui lui rapportait 4,25 millions $ par année en moyenne. Il pourrait devenir joueur autonome sans compensation au terme de la campagne 2021-2022.

L’arrière droitier et la formation du Texas auraient d’ailleurs eu des discussions pour une possible prolongation de contrat, mais les deux parties auraient «frappé un mur et n’auraient fait aucun progrès depuis», toujours selon le réseau américain.

L’athlète de 29 ans aurait d’ailleurs demandé à être échangé quand les négociations pour une nouvelle entente ont atteint un point mort.

Si les Stars décident réellement de magasiner Klingberg, ce dernier pourrait attirer l’attention de bien des équipes à la recherche d’un arrière offensif. En huit saisons dans le circuit Bettman, il a amassé 343 points en 503 matchs. En 2021-2022, il compte 16 points en 25 rencontres.

Dallas est au plus fort de la lutte pour une place en séries éliminatoires, avec une récolte de 34 points en 30 duels, ce qui leur vaut la 13e position dans l’Association de l’Ouest. L’équipe n’accuse toutefois que quatre points de retard sur les Oilers d’Edmonton. Or, les Stars ont joué entre trois et cinq matchs de moins que la majorité des équipes qui les devancent, dont la formation albertaine.

