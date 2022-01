«La belle tournée en hiver»: un premier épisode présenté ce soir

La belle tournée est de retour le temps de deux épisodes spéciaux consacrés à l’hiver et à ses joies.

Diffusée les 7 et 14 janvier sur les ondes de TVA, l’émission revient dans une formule semblable à celle qui fut présentée l’été dernier, mais avec des paysages complètement différents, aux allures féériques.

«On est notamment allés à Sept-Îles, sur le bord du Saint-Laurent. C’était comme être sur le bord de la mer, mais avec de la neige et de la glace qui se dépose et qui vient rouler sur la plage. C’était vraiment incroyable», a souligné l’animateur de La belle tournée en hiver, Guy Jodoin.

«Les drones ont aussi vraiment changé la façon de voir le paysage. On était à Carleton-sur-Mer avec les Sœurs Boulay, qui connaissent et adorent cette région-là, et quand elles ont vu les images filmées par les drones, elles ont été ébahies et c’est comme si elles redécouvraient cette péninsule-là. [...] C’est vraiment hallucinant de pouvoir découvrir et de redécouvrir avec des images qui sont complètement différentes. [...] C’est ce qui vient magnifier cette émission-là», a-t-il souligné à l’Agence QMI.

Les deux épisodes hivernaux de La belle tournée en hiver ne seront pas chacun consacré à une région, comme lors de la saison estivale. «On prend vraiment les gens dans leur élément, soit chez eux ou dans un endroit qui leur tient à cœur. Et c’est ce qui est magique pour moi: de réussir à avoir des univers complètement différents. C’est un peu comme des morceaux de casse-tête qu’on filme pendant quatre jours et qu’on va assembler dans les deux émissions du 7 et du 14 [janvier]».

L’occasion de tendre la main

En tournant La belle tournée, Guy Jodoin a confié qu'il a appris «énormément» et «à vitesse grand V» un grand pan de l’histoire du Québec qui autrefois n’était pas enseigné ni montré. Pour lui, visiter les communautés autochtones et mettre en lumière les artistes issus de ces communautés, mais surtout de bien le faire, était primordial.

«Quand j’étais jeune, on ne parlait pas des communautés autochtones. Je n’ai jamais vraiment appris ça à l’école, mais là avec l’émission j’apprends beaucoup», a indiqué l’animateur.

La belle tournée, ce n’est pas que les paysages, c’est l’humain aussi, a-t-il fait valoir.

L’acteur et animateur (Alerte, Le tricheur) a mentionné qu'il accordait beaucoup d’importance aux liens humains qu’il créait. Il a aussi indiqué qu’il était important pour lui de rendre à l’aise les artistes autochtones pour qu’ils aient envie de se livrer et pour que les gens à la maison se disent: «Ah! est ben le fun Béatrice Deer. C’est beau ce qu’elle dit et c’est bon sa musique».

«Je veux qu’à travers mes yeux, les gens qui ont confiance en moi se disent: “Ah ben si Guy l’aime, elle doit être gentille”», a-t-il ajouté.

«Ce serait bien si on réussissait à se donner la main, mais une main bien tendue pour s’excuser des gaffes qu’on a faites. Pis pouvoir se dire qu’on est des frères. On dit toujours que les Français c’est comme nos petits cousins, mais pourquoi on ne pourrait pas dire ça, que les membres des communautés autochtones ça pourrait être nos petits cousins? J’ai l’impression qu’on sortirait grandi.»

«Je n’aurais pas pu faire ça en sortant de l’école de théâtre, parce que je n’aurais pas eu cette plénitude-là, cette paix-là pour pouvoir jaser avec les gens comme ça. Mais maintenant avec l’expérience que j’ai, je pense que je suis capable de bien les écouter et de les accueillir et de leur donner la place qui leur est due», a poursuivi Guy Jodoin.

La belle tournée en hiver sera diffusée les 7 et 14 janvier, à TVA, et les 9 et 16 janvier à Télé-Québec.

Dans le premier épisode, 2Frères, Mike Clay, Lunou Zucchini et les Sœurs Boulay présenteront notamment leur coin de pays, tandis que FouKi, Claude Cobra, Marie-Ève Janvier, Paul Piché et Scott-Pien Picard participeront au second épisode.

L’été prochain, 14 nouveaux épisodes devraient aussi voir le jour.