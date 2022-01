La campagne de vaccination va bon train au Bas-Saint-Laurent

La campagne de vaccination contre la COVID-19 se poursuit à bon rythme à travers la province et le Bas-Saint-Laurent et est même est en avance sur plusieurs régions.

En effet, 32,5 % des personnes admissibles ont déjà reçu leur troisième dose dans la région, alors que la moyenne provinciale est de 20 %.

Près de 47 000 Bas-Laurentiens ont aussi réservé leur place sur Clic Santé pour obtenir leur troisième dose d’ici la fin du mois de janvier.

Au total, 50 000 places supplémentaires sont disponibles au mois de février pour la clientèle de la région.

Les gens âgés de 45 ans et plus peuvent maintenant prendre rendez-vous et le lundi 10 janvier les gens de 40 ans et plus pourront faire de même.

Les équipes de vaccination sont en opération sept jours sur sept dans les différentes cliniques de la région afin de vacciner l’ensemble de la population d’ici la fin du mois de février.

La région est en avance surtout parce que le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent n’a pas d’enjeu de personnel dans ses cliniques de vaccination.

«On a des gens qui ont levé la main pour venir donner encore du renfort au niveau agent administratif, on a des injecteurs vaccinateurs aussi, on a des médecins qui ont levé la main aussi pour venir prêter main-forte, c’est vraiment une belle mobilisation», a confirmé la directrice de la vaccination pour le CISSS du Bas-Saint-Laurent, Murielle Therrien.

Vaccination des 5-11 ans

La vaccination des jeunes de 5 à 11 ans est aussi en avance au Bas-Saint-Laurent comparativement au reste de la province, puisque 66 % des jeunes ont reçu leur première dose, soit 9 % de plus que la moyenne provinciale qui est de 57 %.

Cependant, des disparités importantes sont observées dans certaines MRC.

Dans les MRC de Rimouski, Rivière-du-Loup, La Mitis et le Kamouraska ce sont 69 % des jeunes qui ont reçu leur première dose. Dans Les Basques et le Témiscouata, la statistique est de 64 % alors que les MRC de la Matanie et de la Matapédia affichent un retard puisque seulement 57 % des jeunes de 5 à 11 ans ont reçu leur premier vaccin.

Le directeur du Centre de service scolaire des Monts-et-Marées invite les parents à considérer la vaccination pour leurs enfants afin de permettre aux élèves de reprendre les cours en présentiels et d’y demeurer le plus longtemps possible.

«L’enseignement à distance c’est bien, les pédagogues sont extraordinaires, mais ça n’égale pas les formations en présence», a expliqué Alexandre Marion.

