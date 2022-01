La confiance, ça se mérite

Tous les jours, je lis sur les réseaux sociaux ou des journaux en ligne des nouvelles alarmantes sur le Québec. Alors qu’on la croyait en train de se perdre dans la nature, la covid-19 effectue une énième remontée et multiplie par dix le nombre de nouvelles victimes.

La population est de plus en plus perplexe. A-t-on pris les bonnes mesures pour combattre ce fléau ? A-t-on réagi à temps ? Le gouvernement Legault est-il vraiment sincère ou cherche-t-il à gagner du temps pour apparaître en sauveur lors du prochain rendez-vous électoral ? Les pharmaceutiques veulent-elles vraiment notre bien, c’est-à-dire notre santé, ou ne cherchent-elles pas plutôt à profiter de la situation pour s’en mettre plein les poches ? Et les vaccins sont-ils vraiment nécessaires et efficaces ? Cherche-t-on ainsi à mieux nous contrôler et à brimer nos libertés fondamentales ?

On va jusqu’à manifester dans les rues, on refuse le port du masque et la distanciation nécessaire, on tente de mille et une façons de contourner la loi sur les rassemblements de plus de X personnes et on accuse le gouvernement Legault de trop en faire ou de ne pas assez en faire. On ne craint pas de se faire imposer des amendes salées car on se dit qu’on a raison. Chacun croit détenir la vérité et s’auto-intitule spécialiste en hygiène publique et en virologie et on se fait le diffuseur de soi-disant spécialistes en matière de pandémie et de vaccin, nouveaux gourous d’une médecine alternative aux origines douteuses.

Pendant ce temps, à Cuba, on n’observe aucun mouvement de protestation contre la vaccination de la population. Pourquoi ? Pourtant, les Cubains en général ne se privent pas de critiquer telle ou telle action de leur gouvernement. Ils sont même devenus aussi râleurs que les Français, mais avec l’humour en plus. D’ailleurs, l’émission Vivir del cuento, diffusée tous les lundis soirs à la télé nationale, une sorte de Petite vie, avec ses personnages caricaturaux, est la plus populaire du réseau. On y rit de tout, tout en critiquant de façon intelligente certaines mesures, certaines restrictions, certaines façons de faire. Mais pas du vaccin — je devrais dire, en fait, des trois ou quatre vaccins en opération dans l’île —, ni des efforts surhumains qu’ont déployés les scientifiques cubains, appuyés par le gouvernement, pour mettre au point ces moyens de défense contre la covid-19.

La raison de cette unanimité autour de la vaccination massive ? Si au Québec on se méfie avec raison des gouvernements qui nous ont habitués aux scandales de toutes sortes, comme l’ont fait ressortir les différentes commissions d’enquêtes depuis des lustres, si on se méfie avec raison des pharmaceutiques qui visent avant tout le maximum de profit — elles sont cotées à la bourse — et dont la santé de la population est le dernier de leurs soucis, à Cuba, rien de tout ça. Aucune multinationale de l’industrie pharmaceutique ne contrôle la santé de la population cubaine ni ne s’enrichit à ses dépens. Et cette même population souvent râleuse fait confiance à son gouvernement en matière de santé publique et a respecté rigoureusement ses directives pour combattre ce fléau.

Et le gouvernement n’a pas craint d’imposer des mesures drastiques. Il a mis fin pour un temps au tourisme, même si ça faisait mal à l’économie du pays. La santé de la population avant tout. Il a fermé les écoles, qui représentaient un possible foyer d’infection, et a mis en place un programme scolaire via certains canaux de télévision. Le port du masque est vite devenu obligatoire, y compris pour les enfants. Et surtout, on a entrepris la vaccination massive de la population, y compris les enfants (à partir de deux ans).

Un vaccin, quel qu’il soit, n’est pas une police d’assurance à 100% sûre. C’est comme un gilet pare-balles, il protège mais il ne faut pas s’exposer inutilement. Aussi, le gouvernement a-t-il multiplié ses appels à la plus grande prudence à travers tous les médias écrits et électroniques, en faisant souvent appel à des chanteurs connus qui ont relayé le message à la prudence.

Actuellement, la population au grand complet a reçu les trois doses du vaccin cubain, et on entreprend maintenant, à la suite de l’apparition de la variante Omicron, une nouvelle campagne de vaccination massive avec un vaccin dit de renfort. C’est ce qu’on appelle la médecine préventive, là où Cuba excelle, grâce à son réseau de médecine familiale imposant, où tout le monde — personnel médical et gens du quartier — se connaît et se côtoie quotidiennement. Dans un tel contexte, les nouvelles, bonnes ou mauvaises, voyagent rapidement et si quelqu’un manque à l’appel, ça se sait aussitôt.

Impossible d’imaginer une telle « promiscuité bénéfique » au Québec où règne bien souvent le chacun pour soi. On ne fait plus confiance au gouvernement, qu’on dit souvent de mèche avec les multinationales de la pharmacie. À Cuba, malgré les difficultés sans nombre propres à un pays du tiers monde, malgré les pénuries de toutes sortes dues au blocus de l’empire étatsunien, la majorité de la population fait confiance à son gouvernement en matière de santé publique et est fière de ses vaccins. C’est ainsi, sans aucun doute, qu’on viendra à bout de la pandémie.