L’armée en renfort dans deux cliniques de vaccination de Chaudière-Appalaches

Des militaires des Forces armées canadiennes seront déployés dans les cliniques de Saint-Georges et de Thetford Mines dès samedi pour prêter main-forte à l’effort de vaccination en Chaudière-Appalaches.

Le CISSS a confirmé vendredi qu’une vingtaine de militaires seront mobilisées dans la région à partir de ce weekend, à sa demande. Les centres de vaccination de Saint-Georges et de Thetford Mines accueilleront chacun une dizaine de membres des forces armées.

Ces militaires n’agiront toutefois pas en tant que vaccinateurs, mais plutôt en support logistique sur place.

«[Ils] appuieront les équipes en place à titre d’aides de service et d’agents administratifs pour accueillir les personnes venant se faire vacciner, pour nettoyer et désinfecter certaines zones, pour valider l’identité des personnes, pour accompagner celles à mobilité réduite et pour assurer une fluidité dans le processus de vaccination», précise la direction du CISSS de Chaudière-Appalaches par voie de communiqué.

Enjeu de recrutement

Ce déploiement vient d’une «demande de renforts» du CISSS dans ces deux territoires. «La difficulté de recruter du personnel» et «la nécessité d’augmenter la capacité de vaccination» expliquent cette décision.

«La campagne de vaccination, 3e dose, avance très bien en Chaudière-Appalaches, la cadence est soutenue et elle sera accélérée grâce à la contribution de ses militaires en Beauce et dans les Appalaches», explique Sébastien Pouliot, coordonnateur des sites de vaccination de la Direction de la vaccination et du dépistage.

