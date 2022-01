Le vaccin sauve des vies par milliers

Le vaccin est au cœur de toutes les discussions dans cette vague Omicron. L’impatience, j’oserais dire la colère profonde, de la majorité sensée envers les non-vaccinés atteint des niveaux complètement sans précédent.

La raison de cette fureur est simple : la discussion sur les conséquences de vivre avec une tranche de non-vaccinés n’est plus théorique. Elle est pratique : ils se retrouvent dans les hôpitaux dans des taux disproportionnés et ce groupe très minoritaire contribue lourdement à rendre encore plus pénible la vague Omicron.

L’essentiel

Pris dans la vague et choqués contre les récalcitrants, nous insistons sur l’importance du passeport vaccinal ou sur le bénéfice du vaccin pour réduire la pression sur le système hospitalier. Il ne faudrait surtout pas oublier l’essentiel : les vies sauvées.

C’est lors des pannes que nous constatons à quel point l’électricité s’avère essentielle à nos vies. Au jour le jour, nous prenons rarement le temps d’apprécier la valeur de l’électricité et d’imaginer comment notre quotidien serait gâché sans cette précieuse source d’énergie.

Il en est de même du vaccin. Faisons l’exercice un instant d’imaginer l’effet d’un virus aussi contagieux que le variant Omicron en l’absence d’un vaccin. Nous compterions chaque jour des centaines de décès et nous nous préparerions à installer des morgues près des grands hôpitaux pour les semaines à venir.

Survivants

Dans cette propagation effarante, j’entends quotidiennement des histoires de personnes âgées ou de personnes avec une santé fragile qui ont attrapé le virus. Elles passent un mauvais quart d’heure, quelques journées sur le dos, mais s’en sortent dans des proportions malgré tout encourageantes.

Voilà au fond la première raison de dire merci au vaccin : il sauve des vies. Dans les années qui viennent, des milliers d’hommes et de femmes vont profiter de la vie parce qu’elles auront pris la décision logique de se faire vacciner. Ces personnes ne le sauront jamais, il n’existe pas de moyen de deviner qui aurait passé à travers et qui n’aurait pas survécu au virus.

Néanmoins, collectivement, nous sommes en mesure d’apprécier la valeur du vaccin pour protéger ce que nous avons de plus précieux. C’est particulièrement vrai lorsque le vaccin sauve la vie de personnes immunosupprimées. Ce sont des combattantes qui ont reçu une greffe, ou qui ont survécu à un cancer à coup de chimiothérapie.

Combien triste de les voir partir en raison de la COVID au moment où elles prenaient le dessus sur leur autre maladie ! Combien choquant de les voir emportées alors qu’elles se voyaient repartir pour un nouveau chapitre après avoir combattu la maladie ! La vaccination évite le pire pour la majorité d’entre elles.

Bien sûr, en réduisant les risques de décès et d’hospitalisation, le vaccin contribue à rendre les pires heures de la pandémie un peu plus gérables. Il nous permet d’espérer revenir à une cohabitation avec le virus comme nous l’avons fait tout l’automne.

Mais avant tout, le vaccin sauve des vies. Par milliers chez nous. Par millions dans le monde.