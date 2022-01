«Les 355»: un film d’action très convaincant

Jessica Chastain, Diane Kruger, Penélope Cruz, Lupita Nyong'o et Bingbing Fan en mettent plein la vue.

En Amérique du Sud, des mercenaires tentent de vendre une arme impressionnante. Il s’agit d’une puce électronique qui permet d’avoir accès à n’importe quel appareil électronique – du système de navigation d’un avion, par exemple, à un missile.

La CIA est rapidement mise sur le coup et délègue Mason (Jessica Chastain) et Nick (Sebastian Stan) pour ravir la puce lors de sa vente. Mais Nick disparaît. Maria (Diane Kruger) qui travaille pour le BND, les services secrets allemands, est elle aussi sur le coup et se trouve systématiquement en travers de la route de Mason.

Cette dernière contacte alors Khadijah (Lupita Nyong'o), spécialiste informatique du MI6, afin qu’elle se joigne à elle. Graciela (Penélope Cruz), agente du DNI colombien et psychologue, et Lin Mi Sheng (Bingbing Fan), agente des services chinois, se greffent au groupe.

Ensemble, le quintette est particulièrement efficace. Chacune des femmes qui le composent a des habiletés particulières et complémentaires à celles des autres. Mais ce n’est pas ce qui frappe. Le plus impressionnant c’est la manière dont le long métrage écrit par Theresa Rebeck et Simon Kinberg, qui en assure aussi la réalisation, met en scène de manière crédible des femmes d’action dans des scènes qui n’ont rien à envier à un film similaire «masculin». Les cascades et les combats sont, de surcroît, d’un réalisme rafraîchissant.

Il est parfaitement possible de faire une lecture totalement féministe de «Les 355» dont le titre fait référence à l’agent 355, une espionne demeurée anonyme qui a œuvré pour les rebelles américains lors de la guerre d’indépendance. Les personnages masculins sont montrés dans ce film comme le sont habituellement les féminins, c'est-à-dire en arrière-plan. Ainsi, le conjoint de Khadijah reste à la maison et fait la cuisine, tandis que Nick se révèle faible et un tantinet inconséquent.

La table est mise, à la fin, pour une suite aux aventures du quintette de choc... ce qu’on espère de tout cœur tant «Les 355» est rythmé, efficace, drôle et intelligent. Chapeau.