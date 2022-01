Les Hurricanes continuent de faire des ravages

Les Hurricanes de la Caroline ont signé un cinquième gain consécutif en résistant aux Flames de Calgary pour l’emporter 6 à 3, vendredi soir, au PNC Arena.

• À lire aussi: COVID-19: encore deux autres cas chez le CH

Les Hurricanes se sont véritablement transformés en tempête au deuxième vingt en marquant trois filets rapides. Derek Stepan, Andrei Svechnikov et Tony DeAngelo, avec le but gagnant, ont trouvé le fond du filet tour à tour en se faisant insistants devant la cage de Daniel Vladar.

Jesper Fast s’est assuré d’avoir un beau souvenir de son 500e match dans la Ligue nationale de hockey lorsqu’il a marqué en première période. Le Suédois a habilement fait dévier un tir de la pointe pour créer l’égalité.

Déjà auteur de deux mentions d’aide, le défenseur Brady Skjei a inscrit le but d’assurance en toute fin de rencontre, assisté de Jesperi Kotkaniemi. Svechnikov a complété la marque avec sa deuxième réussite de la soirée.

Les Flames sont véritablement testés en ce début d’année 2022. Les hommes de Darryl Sutter ont perdu coup sur coup face aux Panthers de la Floride, le Lightning de Tampa Bay et les Hurricanes, trois des meilleures formations de l’Association de l’Est.

Blake Coleman, Matthew Tkachuk et Johnny Gaudreau ont assuré la réplique pour les représentants de l’Alberta.

Frederik Andersen a bloqué 36 rondelles pour obtenir la victoire, sa septième de suite.

Aucun problème pour les Blues

À St. Louis, tout a fonctionné pour les Blues et Pavel Buchnevich, qui a amassé trois points dans une victoire de 5 à 1 sur les Capitals de Washington.

Ce fut une dure soirée au bureau pour le gardien Ilya Samsonov. Le Russe a été retiré du match après 40 minutes, ayant cédé quatre fois sur 16 lancers. Rappelé d’urgence plus tôt dans la journée, le Québécois Zach Fucale lui est venu en relève et n’a pas accordé de but en sept tirs.

L’avance des Blues était toutefois insurmontable et Buchnevich a marqué son deuxième but dans un filet désert, en infériorité numérique. Il s’est aussi fait complice d’Ivan Barbashev, qui avait secoué les cordages à la toute dernière seconde du second engagement.

Torey Krug et Oskar Sundqvist ont également touché la cible, tandis que Daniel Sprong a été l’unique buteur des Capitals.

Ville Husso effectuait un premier départ depuis le 7 décembre dernier et il a permis aux siens de l’emporter grâce à une performance de 26 arrêts.