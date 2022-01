Les survivants de thérapies de conversion veulent de l’aide

La criminalisation des thérapies de conversion contre l'homosexualité au Canada représente une première victoire pour des survivants, mais plusieurs plaident pour que les victimes qui voudront dénoncer les sévices vécus soient adéquatement appuyées.

• À lire aussi: Québec dévoile son plan d’action contre les thérapies de conversion

«Je trouve ça vraiment merveilleux qu’on ait pu mettre une loi là-dessus à cause des dommages que ça peut causer», souligne Emanuel Drutu.

L’homme de 30 ans a accueilli avec soulagement l’adoption récente à Ottawa du projet de loi interdisant les thérapies de conversion. Le résident de Hawkesbury a subi entre 2011 et 2016 toutes sortes de pressions pour contrer son attirance envers les hommes.

Dans diverses institutions religieuses, il s’est entretenu avec des psychologues, vécu des séances d’exorcisme et rencontré des hommes homosexuels qui se sont accouplés à des femmes dans le but l’ultime but de le convertir.

Photo Agence QMI, Marc DesRosiers

Aussi, le Centre Chrétien Viens et Vois de Hawkesbury, où il était impliqué, lui aurait retiré des responsabilités qu’on lui avait accordées, en plus de le décourager de se masturber et de consommer de la pornographie.

«Je voulais juste être en paix avec moi. Je ne savais pas que j’avais le droit d’aimer les deux sexes. Je ne savais pas que j’étais libre de le faire. Pour moi, c’était interdit, c’était une violation de la nature.»

Encore à ce jour, Emanuel Drutu, qui a fait des tentatives de suicide, souffre de ces expériences. «J’ai quand même des moments de faiblesse, où je suis en choc, reconnaît-il. J’ai eu de la dépression sévère et de l’anxiété.»

Rédemption

Après 5 ans de calvaire, Emanuel Drutu est parvenu à quitter la vie religieuse, notamment en rencontrant d’autres personnes issues de la communauté LGBTQ. Mais ses relations avec ses proches se sont envenimées.

«[Ma mère] m’a mis dehors parce que j’étais en couple avec un gars. Je me suis retrouvé dans la rue. Ça a été vraiment difficile d’être accepté de ma famille, de mes amis. J’ai vécu beaucoup d’homophobie», raconte l’étudiant en psychothérapie.

Photo Agence QMI, Marc DesRosiers

Il a plongé dans la consommation d’alcool et de drogues, le tout «pour essayer d’atténuer la douleur», avant d’aller chercher l’aide psychologique.

Phénomène à reconnaître

L’histoire de Emanuel Drutu est bien plus fréquente que pense le grand public, considèrent les intervenants consultés par Le Journal.

L’enquête Sexe au présent 2019-2020 rapporte que 10 % des hommes appartenant à une minorité sexuelle qui ont répondu au sondage ont été soumis à une thérapie de conversion.

«C’est immense, 10%, s’étonne Gabriel Nadeau, qui a déjà publiquement raconté avoir subi des thérapies. C’est beaucoup de gens.»

Photo Agence QMI, Marc DesRosiers

Difficile pour le moment si ces survivants se tourneront un système juridique adapté à leur trauma. «On n’est pas sûr qu’il va y avoir de l’aide juridique pour les victimes», s’inquiète M. Nadeau.

«Il va falloir que les policiers soient très ouverts, qu’ils fassent attention», conclut Dave Tremblay, président de l’Alliance Arc-en-ciel de Québec.

À voir aussi