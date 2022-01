Ma fille est-elle en retard ?

Je suis une mère de famille ni pire ni meilleure que les autres, mais qui a toujours eu un bon contact avec ses enfants. Leur père m’ayant quittée après la naissance de la deuxième, j’avais décidé de consacrer ma vie à mes filles et à mon travail. Non pas que la sexualité ne m’intéressait plus, au contraire, mais pas au point de lui sacrifier ma liberté.

Comme toutes les filles de sa génération, mon aînée qui a aujourd’hui 24 ans a commencé à flirter très jeune avec les garçons. Je devais exercer une bonne surveillance, car elle ne demandait jamais de permissions, elle les prenait en se foutant des conséquences. N’allez pas croire que je la brimais, car j’ai toujours été ouverte sur le sujet de la sexualité. Ma mère avait été un bon guide et je souhaitais faire pareil avec mes filles.

Avec ma plus jeune, les choses se passent différemment. Même si la confrérie des jeunes filles d’aujourd’hui n’a guère changé par rapport à la précédente et que la sexualité est toujours au top de l’intérêt des jeunes, ma fille de 17 ans, elle, semble n’avoir aucun intérêt pour ça. Elle a bien eu quelques petits chums, mais jamais rien de sérieux, et elle me jure qu’elle n’a jamais couché avec aucun d’entre eux. Pour le moment, m’a-t-elle dit, elle ne souhaite même pas avoir une prescription pour des contraceptifs.

Je me demande ce que j’ai pu faire de pas correct pour la rendre aussi indifférente à explorer cette partie si importante de sa vie ? Surtout que toutes les jeunes filles, rendues à 17 ans, ont eu des relations sexuelles. J’ai demandé à sa sœur si elle lui avait fait des confidences, mais il semble que non. Je ne sais plus quoi faire pour qu’elle s’ouvre à moi. Je me demande surtout si elle n’aurait pas un blocage dont elle ne veut pas me parler. Comment devrais-je m’y prendre pour qu’elle se confie à moi ?

Maman fière de ses filles

« Un peu plus de la moitié des Québécois âgés entre 15 et 19 ans ont eu au moins une relation sexuelle avec pénétration vaginale. L’âge moyen de la première pénétration vaginale chez nous se situe autour de 16 ans, tant pour les filles que les garçons. » Comme vous voyez, il reste donc presque une moitié des jeunes qui ne fait pas partie de cette statistique, et votre fille doit s’y trouver. Si elle fonctionne bien dans les autres secteurs de sa vie, pourquoi vous inquiéter pour rien ? Elle est différente de sa sœur, c’est tout ! Comme elle connaît votre ouverture d’esprit, ne pensez-vous pas que le jour où elle en sentira le besoin, elle se confiera à vous ?