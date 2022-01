Madame Chasse-Taches: des acariens dans mon lit...

On ne peut les voir à l’œil nu, mais les acariens s’invitent rapidement où ils peuvent proliférer dans un environnement chaud et humide. La chambre à coucher semble la pièce la plus alléchante de la maison, où ils se glissent dans les matelas, les oreillers, les draps, les rideaux, les tapis et les peluches. Il ne faut pas confondre les punaises de lit qui se nourrissent de notre sang et les acariens qui en grand nombre provoquent plutôt des irritations de la gorge et du nez. Ne paniquez surtout pas... les acariens sont présents dans toutes les maisons, même les plus propres.

Au froid, les acariens deviennent inertes. Voilà l’importance d’aérer les pièces de la maison, spécialement les chambres à coucher pendant une dizaine de minutes tous les matins, surtout en hiver. Vous évacuerez ainsi l’humidité ambiante.

Un entretien régulier du lit fera un bon ménage dans la colonie. Lavez la literie à l’eau froide une fois par semaine. Si vous êtes sensibles aux allergies, lavez-la à l’eau chaude.

Aérez régulièrement la couette, le couvre-lit, les carpettes et les coussins à l’extérieur de la maison ou faites-les tourner à froid dans une sécheuse pendant une quinzaine de minutes.

Saupoudrez le matelas de bicarbonate de soude. En moins de deux heures, le bicarbonate tue les acariens. L’aspirateur terminera adéquatement le nettoyage.

Vous pouvez recouvrir le matelas et les oreillers de housses antiacariennes qui deviennent de véritables barrières à leur prolifération. Le traitement intégré dans ces housses élimine les acariens dès leur premier contact avec cette surface.

Époussetez hebdomadairement tous les meubles puisque les acariens peuvent se retrouver en grand nombre dans la poussière accumulée de la maison.

Lavez le plancher dans la chambre à coucher ou passez l’aspirateur deux fois par semaine sur le tapis en portant une attention particulière sous le lit.