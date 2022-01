Accessoires de cuisine: pâtes maison faciles

Vous connaissez certainement le laminoir à pâtes fraîches traditionnel, celui qui donne du fil à retordre à bien des participants dans les concours culinaires télévisés. D’autres appareils simplifient cette tâche en cuisine ; en voici quelques-uns.

Signé Ricardo

Photo courtoisie, Ricardo

Ajoutez les ingrédients requis à l’intérieur de la machine à pâtes et nouilles électrique authentique de Ricardo : celle-ci pétrira et formera des pâtes parfaites en un rien de temps. Elle possède quatre embouts (spaghettis, spaghettinis, pennes et lasagne), un tiroir intégré pour ranger les pièces, un tube d’alimentation facilitant l’ajout d’ingrédients, un livre de recettes, un mécanisme de verrouillage sécuritaire, etc.

► boutique.ricardocuisine.com > 179,99 $

Tourner la manivelle

Photo courtoisie, Lee Valley

Préparez une grande variété de pâtes fraîches maison – des bucatinis, fusillis, rigatonis et deux formats de macaronis – sans fournir trop d’efforts pour former la pâte à la main, à l’aide de la machine pour pâtes extrudées Marcato. En activant la manivelle, une vis sans fin entraîne la pâte à travers des filières interchangeables produisant différentes formes de pâtes. Un étrier de fixation immobilise la machine sur le comptoir et un archet à fil d’acier permet de couper les pâtes à la longueur désirée.

► leevalley.com > 134,50 $

Pâtes et pains

Photo courtoisie, Eugène Allard

La machine à pâtes fraîches et pâtes à pain Cuisinart Pastafecto concocte des spaghettis, des rigatonis, des fusillis, des petits macaronis, des fettucines et des bucatinis, en seulement 20 minutes. Mélangez des œufs, de la farine, de l’huile et du sel, choisissez l’un des six disques pour façonner le type de pâte souhaité, et il ne restera qu’à les faire cuire selon votre recette préférée. Utilisez aussi le mélangeur pour pétrir de la pâte à pain en petits lots, prête à lever.

► eugeneallard.com > 299,99 $

S’occupe de tout

Photo courtoisie, Starfrit

L’appareil à pâtes et à nouilles électrique de Starfrit s’occupe de tout et permet de faire vos propres recettes. Le mixage, le pétrissage et l’extrusion se réalisent automatiquement pour préparer des spaghettis, lasagnes, cheveux d’ange, fettucines, tagliatelles, spaghettinis, raviolis et même des dumplings. Quatre à cinq portions de pâtes ou de nouilles fraîches maison sont concoctées à la fois.

► starfrit.com > 159,99 $

Une livre en 15 minutes

Photo courtoisie, Tanguay

Dotée d’une force d’extrusion de 1600 lb, cette machine à pâte intelligente Philips peut produire une livre de pâtes ou de nouilles en seulement 15 minutes et de façon entièrement automatique ! Quatre embouts, un espace de rangement pour ceux-ci, des outils de nettoyage et une minuterie sont inclus.

► tanguay.ca > 299,99 $