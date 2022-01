«The Tender Bar»: «mon père croyait au pouvoir des mots» - Ben Affleck

Dans «The Tender Bar», réalisé par George Clooney, Ben Affleck interprète l’oncle et le mentor d’un enfant marqué par l’absence de son père. Une occasion pour l’acteur de retravailler avec le cinéaste qui avait produit «Argo», il y a presque dix ans.

Le père de J.R. Moehringer (joués par Daniel Ranieri et Tye Sheridan, à l’enfance et au début de sa vie adulte) est absent. Malgré la présence d’une mère aimante (Lily Rabe), le garçonnet développe une relation particulière avec son oncle Charlie (Ben Affleck) qui travaille dans un bar appelé le Dickens. C’est lui qui détecte chez le garçon un don pour les études. C’est aussi lui qui le poussera à écrire puis à en faire son métier.

«Le cinéma est, par essence, un médium collaboratif où l’on est aussi bon que le scénario, le réalisateur, les autres acteurs. J’ai eu une chance immense. J’avais adoré travailler avec George et Grant [Clooney et Heslov, producteur de «Argo»]. De temps en temps, quelque chose d’extraordinaire se produit, comme cela a été le cas ici», a expliqué Ben Affleck lors d’une conférence de presse à laquelle l’Agence QMI a participé.

«Lily a été d’une aide précieuse lorsque j’étais perdu pendant une scène. Je lui demandais des conseils sur mon jeu et elle a été d’un grand secours. Quand j’ai vu Chris [Christopher Lloyd qui tient le rôle du grand-père de J.R.] sur le plateau... j’ai vu «Retour vers le futur» à sa sortie, et cela règle la question de savoir quel est le meilleur film de l’histoire du cinéma. C’est aussi la première vedette que j’ai vue en vrai alors qu’il se promenait dans les rues de Boston.»

Pas de doute, Ben Affleck est parfait en oncle Charlie, son jeu retrouve le lustre déjà constaté dans «Argo». Et, pour lui, tout le mérite en revient à George Clooney.

«Ma prestation a grandement bénéficié de son expérience, de sa sagesse, de son talent, de sa générosité. Il a toujours rendu mes scènes meilleures», a-t-il insisté.

Des modèles

Mentor du jeune J.R., Ben Affleck a eu, lui aussi, des adultes significatifs dans sa vie et cela l’a inspiré pour son personnage de Charlie.

«J’ai eu un nombre important d’adultes significatifs dans ma vie. Mon père, par exemple, s’est bâti tout seul, est allé à l’université. Il était très intéressé par le langage et la manière de raconter des histoires. C’est lui qui m’a transmis cela dès mon plus jeune âge. Il m’a aussi appris qu’on n’avait pas besoin d’être riche, ou qu’on n’avait pas besoin d’aller dans une école prestigieuse pour bien utiliser la langue, pour comprendre le pouvoir des mots. Mon père croyait au pouvoir de mots de manière très démocratique.»

«Mon parrain a également été une personne très importante dans ma vie. Et j’ai également eu un professeur de théâtre qui a eu une influence déterminante dans ma vie parce qu’il croyait en mon talent. Je ne sais pas s’il y croyait vraiment, mais il m’a donné confiance en moi au point où je n’ai pas trouvé fou et absurde de vouloir en faire mon métier en me rendant à Los Angeles pour faire du cinéma», a mentionné Affleck.

«Les mentors ne sont pas considérés à leur juste valeur dans la société et pourtant, ils sont indispensables.»

«The Tender Bar» est disponible sur Amazon Prime depuis le 7 janvier.