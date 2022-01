Le gouvernement Legault perd le contrôle sur la gestion de la pandémie.

Nous avons un gouvernement qui cafouille, rétropédale et mêle considérations politiques et scientifiques. Un gouvernement difficile à suivre, difficile à comprendre, alors que les mesures imposées aux Québécois sont difficiles à vivre.

Liste d’épicerie

Les tests rapides témoignent de ce tohu-bohu. Québec a toujours été réticent à leur utilisation. On doutait de leur efficacité, tandis qu’ailleurs, on en distribuait à la population.

Les tests rapides sont soudainement devenus la pièce à conviction du gouvernement. On demande maintenant aux Québécois de s’« auto-tester », réservant les tests PCR à certaines personnes.

Le premier problème ? Des tests rapides, il n’y en a plus. Le deuxième ? On ne sait toujours pas comment les utiliser, comment s’« autogérer ». Le troisième ? Entre le moment où Québec recevra des tests rapides et aujourd’hui, le citoyen ne peut se faire tester, ou doit payer pour l’être.

Les retards pour la troisième dose révèlent leur imprévoyance. Cette vague aurait déferlé moins vigoureusement si les Québécois avaient pu recevoir une troisième dose. Nous en payons le prix.

Et que dire de « l’avance-recule » gouvernemental sur l’isolement obligatoire des éducatrices et des enfants en garderie, finalement retiré à la stupéfaction générale ? Comment ne pas être pantois devant les explications boiteuses du Dr Arruda sur le port du masque N95 pour les professeurs, jugés inefficaces, alors que nombre d’experts avancent le contraire ?

Une bévue sur un dossier, on peut comprendre. Une série de bévues sur tous les fronts, ça devient difficilement justifiable et pardonnable.

Chiffres

Chacun a son opinion sur les décisions gouvernementales. Les chiffres en ont moins.

Encore aujourd’hui, on compte plus de cas et d’hospitalisations par habitant qu’ailleurs au Canada.

On compte plus de travailleurs de la santé infectés, et ce, depuis le début de la pandémie, ce qui laisse croire que les « anges gardiens » pourraient être moins bien protégés qu’ailleurs.

Quelque chose cloche quelque part.

Je n’ai que le slogan du Brexit en tête pour le gouvernement Legault actuellement : reprendre le contrôle.