Vol PS752: Ottawa offrira des bourses d’études à la mémoire des victimes

Ottawa va mettre en place un programme de bourses d’études à la mémoire des victimes du vol d’Ukraine International Airlines, qui avait été abattu il y a maintenant deux ans.

Le programme permettra de verser 176 bourses d’études d’une valeur moyenne de 25 000 $ destiné à des étudiants canadiens et internationaux. Le premier appel de candidatures devrait être lancé pour la session d’automne ou d’hiver 2023-2024.

«Nous continuerons à soutenir les familles des victimes et, grâce au programme de bourses d’études et à l’hommage commémoratif, nous continuerons de nous souvenir de leur héritage et de leur rendre hommage», a déclaré vendredi par communiqué la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly.

Une consultation publique sera par ailleurs lancée pour la création d’un monument commémoratif en souvenir des personnes qui ont perdu la vie lors de tragédies aériennes, dont celles du vol PS752.

L’Ontario a de son côté renouvelé le fond de bourses d’études à la mémoire des 57 Canadiens qui ont péri dans l’écrasement de l’avion en janvier 2020. Des étudiants recevront ainsi une aide financière de 10 000 $ attribuée selon le mérite scolaire et les besoins financiers.

«Je tiens à présenter mes sincères condoléances aux personnes touchées par cette tragédie et j’espère qu’elles trouveront un peu de réconfort dans ce financement continu des bourses d’études qui honorera la mémoire de ces 57 Canadiens que nous avons perdus», a souligné vendredi le premier ministre ontarien, Doug Ford.

La deuxième Journée nationale de commémoration des victimes de catastrophes aériennes sera célébrée samedi au Canada, le premier ministre Justin Trudeau devant d’ailleurs prononcer une allocution lors d’une cérémonie virtuelle.

Rappelons que l’avion d’Ukraine International Airlines avait été abattu en plein vol, tuant les 176 personnes qui se trouvaient à bord.