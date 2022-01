MALO Laurentien



Le 5 janvier 2022, est décédé à l'âge de 101 ans, M. Laurentien Malo, fondateur de Béton Malo, époux de feu Aline Laporte, demeurant à Joliette.Il laisse dans le deuil ses enfants: Diane (Roger Marcil), Denis (Agathe Masse) et Louise; ses petits-enfants: Audrey, Alexandre, Marie-Pier et Jeff; ses arrière-petits-enfants: Samuel, Laurie et Vincent; Sr Denise Malo c.n.d, neveux et nièces, autres parents et amis.Un merci sincère à Mme Chantal Proulx pour les bons soins et l'accompagnement.Il vous sera possible de visionner la liturgie en direct le samedi 15 janvier à 13h ou en rediffusion pour une période de 90 jours en allant sur le site du:1077 RUE LÉPINE, JOLIETTEwww.centrefunerairejoliette.com