10 jeux vidéo pour retrouver sa zénitude après les Fêtes

Épuisé.e.s après le marathon de Noël, de la nouvelle année, des repas et des sorties? Voici 10 oasis de calme pour retrouver la sérénité intérieure.

Ce périple doit débuter avec «Alto's Odyssey». Vous vous retrouvez dans la peau d’Alto, au milieu d’un désert splendide. Le but est simple, il vous faut dévaler des dunes sans heurter d’obstacles, votre progression se mesure à l’écharpe du personnage, qui s’allonge au fur et à mesure du parcours. Évidemment, il y a des obstacles à éviter, comme des rochers ou des ravins et des sauts à effectuer – comme ceux qui permettent de rebondir sur des ballons. Le plus de ce jeu? La fonction «zen», sans autre objectif que de glisser sur les dunes. Un conseil, pensez à mettre le son sur votre enceinte Bluetooth, c’est magique.

Au milieu d’une mer bleu pâle, une île carrée. Sur cette île, une maisonnette d’une belle couleur pastel. Vous y construisez des maisons en brique, de la hauteur que vous voulez, de la taille qui vous intéresse. Pas de voiture, pas de piétons, pas de bruit. De temps en temps, des mouettes viennent se poser sur les toits en tuiles rouges, et c’est tout. Et, en prime, la version de «Townscaper» pour fureteurs est gratuite.

Dans cet «Untitled Goose Game» aux couleurs toutes douces, vous devenez une oie. Et vous dérangez tout un village en volant des objets, en faisant peur aux habitants ou en leur jouant des tours. Pour chaque quartier, il vous faudra remplir un certain nombre de missions afin de passer au niveau suivant. Et, cerise sur le gâteau, vous pouvez jouer à deux, autrement dit, vous serez deux oies à embêter tous les humains.

«Proteus» est le titre parfait pour celles et ceux qui désirent une ambiance propre à l’exploration. Avec une trame sonore douce et sereine et son visuel presque rudimentaire, «Proteus» se veut une invitation à décompresser. Sans objectif, le titre permet d’explorer une île sur laquelle la faune et la flore émettent des musiques particulières. Oui c’est trippant... mais est-ce un jeu?

Le concept de «flOw» est simple. Vous êtes un microorganisme. Et, en tant que tel, il vous faut survivre. Oui, vous allez consommer d’autres organismes pour grandir, vous adapter et évoluer. Cela dit, le jeu se déroule dans un environnement visuellement magnifique avec une trame sonore qui hypnotise. L’unique inconvénient? «flOw» se joue seul... mais n’est-ce pas le but pour retrouver son calme?

Dans «ABZÛ», vous vous retrouvez dans l’océan. Vous avez donc à explorer cet univers sous-marin afin d’y découvrir une légende. Jeu d’atmosphère par excellence, «ABZÛ» est d’une fluidité peu commune et possède même un mode «meditation» pour admirer les fonds marins en toute sérénité en se laissant envelopper par la musique.

Et si vous vous transformiez en montagne? La proposition de «Mountain» est quelque peu surprenante puisqu’il s’agit pour vous de vous occuper d’une montagne. Pas de durée ni de temps, oui, la nature change, évolue, vit et meurt et, en plus, le titre est offert à un prix tout doux.

Qu’est-ce que «Wattam»? Un mignon petit jeu du créateur de «Katamari Damacy» sur les joies de l’amitié. Car le but du titre est d’une simplicité enfantine: se faire des amis. Il est possible de jouer en ligne à plusieurs et les amis que l’on peut se faire vont d’arbres à des sushis. C’est drôle, léger et, ma foi, fort amusant.

Avec son visuel d’inspiration japonaise, sa musique électronique relaxante, «Prune» est un jeu permettant de faire pousser un arbre. Il suffit d’utiliser calmement et en douceur l’écran tactile de son téléphone ou de sa tablette pour se perdre dans la contemplation de l’arbre.

Dans «Everything», c'est-à-dire «tout», la narration est assurée par Alan Watts, le Britannique connu pour avoir popularisé les philosophies orientales en Occident. Sachant que chacun est au centre de tout, et que tout est interconnecté, le jeu se joue comme vous voulez, sans limites de temps, et vous choisissez l’animal que vous incarnez, chaque point de vue permettant d’appréhender l’espace d’une manière totalement différente.

Le carnet de liens

