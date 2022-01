Lecomte, Robert

Le 3 janvier, à l'âge de 65 ans, est décédé M. Robert Lecomte, époux de Mme Ginette Michaud.Il laisse également dans le deuil ses filles Manon (André Joly), Chantal (Yves Kazungu) et son fils Michel (Karine Bernier), ses petits-enfants Myriam, Charles, Shyaka, Kalyan, Imena, Julia, Jonathan et Alyssa, son arrière-petit-fils Jackson, ses frères et soeurs France, Claude et Suzanne, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents, amis et collègues de la STM.Considérant les bienfaits apportés à Robert par l'Institut Nazareth et Louis-Braille, un don à cette fondation serait très apprécié.En raison des circonstances actuelles, la cérémonie aura lieu sur invitation le lundi 17 janvier à 16h30. Vous pourrez toutefois y assister en direct en cliquant sur le lien dans l'avis de décès sur le site web duTél : (450) 467-4780 www.salondemers.com