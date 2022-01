OFFERMANN née HALSDORF

Léonie



De Boisbriand, le 1er janvier 2022, à l'âge de 89 ans, est décédée paisiblement Mme Léonie Halsdorf. Elle repose désormais auprès de son époux M. Émile Offermann et de ses fils Alfred et Alex.Elle laisse dans le deuil ses enfants Tony (Élise), Pierre (Francine), Marcel, André et Isabelle, ses petits-enfants Julie (Simon), Patrick (Valérie), Mélanie (Steve), François, Clara et Jérémy, ses arrière-petits-enfants Cassandra, Noémie et James, sa soeur Josée (Paul) ainsi que de nombreux autres parents au Luxembourg et amis.La famille se recueillera dans l'intimité au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSE450 473-5934www.rfgoyer.comAu lieu de fleurs, un don à la Fondation de l'Hôpital St-Eustache est apprécié.Prière de respecter les mesures prescrites par la santé publique. Un maximum de 25 personnes pourra participer à l'évènement.