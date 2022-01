DEVOST, Jean-Pierre



Le 31 décembre 2021, à l'âge de 94 ans, est décédé M. Jean-Pierre Devost, époux de Mme Irène Laperle, demeurant à Beloeil.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Alain (Marie-Christine Leduc), Michel (Linda Charlebois) et Jean-Yves, sa petite fille Anne-Li (Alexis Gendron) et son arrière-petite-fille Elena Gendron, ses deux soeurs Huguette (feu Claude Vaugeois) et Céline (feu Alban Boivin), ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.En raison des mesures sanitaires actuelles, la cérémonie en son honneur aura lieu ultérieurement.Les arrangements funéraires ont été confiés auMcMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tel : (450) 467-4780 www.salondemers.com