LEFEBVRE, Jean



De Rosemère, le 22 décembre 2021, à l'âge de 77 ans, est décédé M. Jean Lefebvre, époux de Mme Lise Pleau Lefebvre.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Luc (Marie-Claude) et Annik, ses petits-fils Olivier (Océane), Charles-Éric et Julien, ses soeurs Monique (Jean-Marie), Suzanne (Dominic), Danielle (Léo) et Ghislaine (feu Jean-Pierre), ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances au:418, BOUL. LABELLEROSEMÈRE, J7A 3R8le samedi 15 janvier de 14h à 17h et de 19h à 21h. Un hommage lui sera rendu au salon, la même journée, à 20h.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à Parkinson Québec.