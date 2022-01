GÉNÉREUX, Élise (née Henley)



À Terrebonne, le 5 janvier 2022, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Élise Henley, épouse de feu M. André Généreux.Elle laisse dans le deuil ses enfants Louise (Guy), Chantal (Dino), Michel, ses petits-enfants feu Julie, Stéphanie, Audrey, Josianne, Mélissa, Alexandre et Jenny, ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.le vendredi 14 janvier de 14:00 à 16:00 au :850 MONTÉE MASSON, MASCOUCHEUne réunion de prières aura lieu à la chapelle du salon ce vendredi à 15:30.Des dons à la Société Alzheimer seraient appréciés.Vous pouvez visionner l'hommage en direct en copiant le lien suivant dans votre navigateur :diffusions/43872funeralweb.tv