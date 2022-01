CHÉNIER, Réjeanne

née Desjardins



À Sainte-Thérèse, le 27 décembre 2021, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Réjeanne Desjardins, épouse de M. Anatole Chénier.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Ronald (Lucie Boucher), Lucette (Robert Guay), Luc (Josée Tourigny), Martin (Michelle Léger), Rachel (François Grégoire), ses petits-enfants David, Félix, Hugo et Émilie et conjoint (es), ses arrière-petits-enfants Éliot, Ludovic et Arnaud, Margot et Siméon, Florence et Élisabeth ainsi que Mathis, ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.Elle fut confiée au :SAINTE-THÉRÈSE450 473-5934www.rfgoyer.comLes funérailles seront célébrées ultérieurement en l'église de Saint-André d'Argenteuil et suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit.