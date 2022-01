DE SENNEVILLE (LEMAY)

Angèle



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de Angèle de Senneville, épouse de feu Jean-Noël Lemay, le 21 décembre 2021.Elle a rejoint ses enfants Lucie, Bernard et Manon. Elle laisse dans le deuil ses enfants Jules (Denise), Lorraine, Laurette (José), feu Bernard (Brigitte), Patrice (Lynda) et Marie, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ainsi que ses nombreux parents et amis.En raison de la recrudescence de la COVID-19, les funérailles sont reportées à une date ultérieure.