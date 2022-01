CÔTÉ, Nicole née Primeau



De Repentigny, le 1er janvier 2022, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Nicole Primeau, épouse de M. Gilles Côté.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Christine, Michel (Martine) et Martin (Isabelle), ses petits-enfants: David, Samuel (Rosalie) et Amélie (Alexis), ses trois arrière-petites-filles: Léanie, Émy et Nelly, son frère et ses soeurs: Raymonde, Richard (Ginette) et feu Louise, son beau-frère feu Guy (Denise), neveux et nièces ainsi que parents et amis.En raison des circonstances actuelles, les funérailles seront remises à une date ultérieure.