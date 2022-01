AUDY, Béatrice



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Béatrice Audy, survenu le 22 décembre 2021, à l'âge de 85 ans. Elle était l'épouse de feu M. Roger Poirier.Elle laisse dans le deuil ses enfants Daniel (Marion Amyotte), Charles (Monique Poulin) et Sylvie (Jacques Breton), ses petits-enfants Hans, Beatrice, Pascal, Estelle, Anthony, Miriam et Élodie, ses arrière-petites-filles Simone et Violette, ses frères et soeurs Rita, Georgette, Jean, feu Gilles, feu Gérard, feu Patrick, feu Alberta et feu Thérèse, sa belle-soeur Huguette Poirier, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.Étant donné les circonstances dû à la pandémie, les funérailles seront reportées à une date ultérieure.