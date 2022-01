MAISONNEUVE, Nicole



À Terrebonne, le 2 janvier 2022, à l'âge de 73 ans, est décédée Mme Nicole Maisonneuve.Elle laisse dans le deuil son époux Claude Levasseur, ses filles Marie-Claude (Frédéric) et Catherine (Hugues), ses petits-enfants Charles, Jérôme, Alexis et Anaïs, son frère Pierre, ses soeurs Lorraine, Danielle, Diane et Lucie, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Au vu des circonstances, la famille se réunira dans l'intimité pour rendre hommage à Mme Maisonneuve.www.salonsfunerairesguay.com